Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:06   2 Сентября 2020
Общество

Канцлер ФРГ отреагировала на якобы "отравление" Навального "Новичком"

Канцлер ФРГ отреагировала на якобы "отравление" Навального "Новичком"

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявления о том, что блогер Алексей Навальный якобы был "отравлен". В ближайшее время Берлин планирует согласовать общую реакцию совместно с НАТО и ЕС.

Меркель утверждает, что немецкие специалисты якобы выявили в организме Алексея Навального следы нервно-паралитического вещества, которое принято называть "Новичком". Никаких сомнений в "отравлении" блогера у Берлина нет, несмотря на многочисленные заявления независимых экспертов и одного из создателей вещества. Канцлер утверждает, будто бы Навального "хотели заставить замолчать".

Доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей "Новичка", ранее опроверг возможность использования вещества. По его словам, разработанное в СССР химическое соединение вызывает ряд характерных симптомов отравления, которые у Навального не фиксировались. Кроме того, "Новичок" отличается высокой летальностью и не стал бы причиной комы блогера.

Проведенное в России независимое исследование не выявило в анализах Навального никаких признаков "отравления", сообщает ФАН. МИД России ранее обратил внимание, что провокационные обвинения активно распространяются США и Бельгией. Не исключено, что симуляция "отравления" является одной из уловок, которая поспособствовала "эвакуации" основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) за границу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#меркель #германия #провокация #навальный #здравоо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...