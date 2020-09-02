Канцлер ФРГ отреагировала на якобы "отравление" Навального "Новичком"

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявления о том, что блогер Алексей Навальный якобы был "отравлен". В ближайшее время Берлин планирует согласовать общую реакцию совместно с НАТО и ЕС.

Меркель утверждает, что немецкие специалисты якобы выявили в организме Алексея Навального следы нервно-паралитического вещества, которое принято называть "Новичком". Никаких сомнений в "отравлении" блогера у Берлина нет, несмотря на многочисленные заявления независимых экспертов и одного из создателей вещества. Канцлер утверждает, будто бы Навального "хотели заставить замолчать".

Доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей "Новичка", ранее опроверг возможность использования вещества. По его словам, разработанное в СССР химическое соединение вызывает ряд характерных симптомов отравления, которые у Навального не фиксировались. Кроме того, "Новичок" отличается высокой летальностью и не стал бы причиной комы блогера.

Проведенное в России независимое исследование не выявило в анализах Навального никаких признаков "отравления", сообщает ФАН. МИД России ранее обратил внимание, что провокационные обвинения активно распространяются США и Бельгией. Не исключено, что симуляция "отравления" является одной из уловок, которая поспособствовала "эвакуации" основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) за границу.