Военный эксперт опроверг «отравление» Навального «Новичком»

Лаборатория Бундесвера — вооруженных сил ФРГ — «нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок"», заявил представитель немецкого кабмина.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже поспешила заявить, что «кто-то пытался заткнуть Навальному рот». При этом пробы, в которых якобы «обнаружено» вещество, немецкая сторона России не предоставила и предоставлять, по всей видимости, не планирует. В МИД РФ уверены — Берлин в ситуации с Навальным полностью пренебрегает существующими механизмами сотрудничества.

«Где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные», — спросил наш посол [в Германии]. Как вы считаете, какой ответ он получил?! Никакой», — обратилась официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Отравление» Навального «Новичком» привело бы его к смерти, а не к коме. Симптомы, наблюдавшиеся у блогера, абсолютно не похожи на отравление «Новичком», сообщил РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

Характерно, что врачи клиники Charite, в которой лечится блогер, не делали никаких заявлений о результатах исследований полторы недели. За них ответили представители Минобороны ФРГ.

Навальный стал жертвой не «Новичка», а западных политических интересов, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он уверен, что заявление Бундестага стало очередным витком долгосрочной нацеленной антироссийской кампании.

«Тут чувствуется работа спецслужб США и Великобритании на территории Германии, и они работают не с врачами, а с политиками в Бундестаге. Никто не ищет логику, никто не борется за жизнь Навального. Они схватились за это как за возможность развернуть антироссийскую кампанию с опорой на те фейки, которые уже раздувались. Костер затух, решили подкинуть дровишек и снова теорию о "Новичке" раскрутить», — рассказал политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

Сомневаются в отравлении Навального и немецкие политики. Депутат Ландтага Берлина Гуннар Линдеманн считает, что заявление Бундестага сделано с политическими целями и не соответствует реальности.

«Я не думаю, что господина Навального действительно отравили. Это попытка сконструировать что-то, чтобы оправдать продление санкций против России», — заявил немецкий парламентарий изданию Mash.

«Новичок» — очень сильное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Это не просто яд, а химическое оружие: применять его точечно невозможно, объясняет военный политолог в разговоре с корреспондентом ПС. Средство массового поражения нельзя «подлить в чай».

«Откуда "Новичок" взялся? Почему отравился он, а все остальные нет? В таком случае, весь экипаж и пассажиры самолета, где летел Навальный, должны были тоже отравиться. Если это произошло в кафе, то и там бы были пострадавшие. Целенаправленно отравить одного-единственного человека таким сильным веществом, как "Новичок", просто невозможно. Бомба упала на дом, а пострадал один Навальный — аналогичное предположение», — рассуждает Перенджиев.

Антироссийская кампания построена на шатком фундаменте, отмечает политолог. Бундестаг предлагает поверить заявлению, не основанному на фактуре — ведь ни одного факта немецкая сторона не предоставила.

«Если немного включить мозг, то понимаешь, что это фантастика. Одного человека отравили "Новичком", у которого большой радиус действия. Невозможно применить это вещество точечно, это может быть только массовое отравление», — заключил Перенджиев.

В конце августа блогеру стало плохо в салоне самолета авиакомпании S7, который следовал из Томска в Москву и был вынужден экстренно приземлиться в Омске. Сначала его лечили российские врачи в омской БСМП №1, а позже пациента перевезли в Германию на частном самолете. Ни медики, ни правоохранительные органы не возражали против перевозки Навального в ФРГ после стабилизации его состояния.

Немецкие врачи пришли к первоначальному выводу об отравлении блогера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, химические соединения которого могут встречаться как в природе, так и входить в состав боевых отравляющих веществ.

Российские медики тогда не согласились с выводами немецких коллег. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 московского Центра им. Н. И. Пирогова Борис Теплых, который обследовал Навального в Омске, заявил, что версия об ингибиторах холинэстеразы не получила лабораторного подтверждения.