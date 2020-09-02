Клинцевич увидел след США в выводах Берлина о "следах яда" у Навального

Заявления о так называемом "отравлении" блогера Алексея Навального веществом "Новичок" не выдерживают критики и вызывают отторжение. Об этом сообщил член Совфеда РФ Франц Клинцевич.

Немецкая сторона ранее сообщала, что в организме блогера были найдены "следы яда". Специалисты из Германии считают, что в деле может быть замешан "Новичок".

По словам сенатора, Навальный проходит лечение в одной из самых лучших клиник во всей Германии. Однако немецкие специалисты по сей день не могу дать точный ответ о причине ухудшения состояния блогера. Если бы речь шла о "Новичке", то в организме уже нашли бы остатки вещества.

Клинцевич подчеркнул, что американская сторона возможно пытается увязать строительство "Северного потока — 2" и "отравление" Навального. Однако немцы, видимо, пока согласились только на схему с блогером, пишет iReactor.