Ринк считает невозможным "отравление" Навального "Новичком"

Симптомы, которые выявили у блогера Алексея Навального, не похожи на отравление "Новичком", заявил разработчик этого вещества Леонид Ринк.

По его словам, симптоматика отравления "Новичком" выглядит совсем иначе и у Навального не было характерных признаков отравления этим веществом, пишет РИА Новости. А стремление связать "отравление" Навального с "Новичком" — это политическая ерунда, отметил Ринк. Более того, отравление "Новичком" привело бы к смерти, а не к коме.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, приземлился в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Через некоторое время Навального перевезли в Германию.