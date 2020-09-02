Пригожин: Шугалей умеет переносить тяготы и справляться с трудностями

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выразил уважение и назвал настоящим патриотом российского социолога Максима Шугалея, который более года безосновательно удерживается в ливийской неофициальной тюрьме "Митига".

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин ответил на запрос, касающийся Шугалея, поступивший от журналистов одного из российских изданий. Полный текст сообщения приводит пресс-служба компании "Конкорд" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Шугалея Евгений Викторович горячо поддерживает. Считает, что он – патриот России, который будет освобожден и принесет громадную пользу своей стране. Напомним, что Шугалей был похищен при содействии некоторых членов так называемой либеральной оппозиции, и удерживается боевиками группировки RADA, которые связаны с террористами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ)", – говорится в сообщении.

Предприниматель выразил мнение, что ученый-социолог принес Родине большую пользу, успел стать для соотечественников символом стойкости и человеком, который умеет переносить жизненные трудности.