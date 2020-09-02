Курс евро приблизился к отметке 90 рублей на торгах Мосбиржи

Доллар и евро растут на торгах Московской биржи 2 сентября. В результате повышения стоимости американская валюта достигла позиции в 75,7 руб., евро был близок к 90 руб.

Повышение активности инвесторов на торгах было зафиксировано вечером 2 сентября. В результате валютных операций евро единовременно вырос в цене на 1,9 рубля, доллар — на 2,09 рубля. Данные опубликованы на официальном сайте Московской биржи. Произошедшие изменения не повлияли на обстановку в топливном секторе — стоимость барреля нефти Brent сохраняется в районе $45.

Валютные колебания регулярно происходят на фоне пандемии коронавируса, волатильности способствует дестабилизация рынка энергоресурсов. Аналитики полагают, что в сентябре индустрия начнет восстнавливаться, а осенние фьючерсы достигнут $50.