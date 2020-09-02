Дробышу понравилась идея петербуржцев сделать 3 сентября выходным днем

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил идею жителей Санкт-Петербурга сделать 3 сентября официальным выходным днем. Он заявил, что новый праздник пойдет на пользу в том числе школьникам.

Известный музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш заявил, что ему нравится идея жителей Петербурга сделать 3 сентября в России официальным выходным днем. По его словам, лишних праздников не бывает. Также Дробыш подчеркнул, что еще один выходной в начале сентября поможет школьникам отдохнуть и набраться сил перед учебой. По мнению петербуржцев, отмечать 3 сентября нужно распевая одноименную песню Михаила Шуфутинского.

"Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Думаю, что детям после 1 сентября еще один день отдохнуть не помешает (перед учебой - прим. ред.). Я "за", - цитируют "Невские новости" заявление Виктора Дробыша.

Накануне 3 сентября жители Северной столицы России спели отрывки из песни Шуфутинского и опубликовали их в Сети. В комментариях они обсуждают, действительно ли нужен вышеуказанный праздник или нет. Оказалось, что не все жители Петербурга хотят отдыхать 3 сентября и даже попросили местную власть запретить исполнять известную песню на законодательном уровне.