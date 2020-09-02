Politico: США боятся, что Китай раньше них получит вакцину от COVID-19

Мировые державы превратили гонку по созданию вакцины от коронавируса в соперничество за престиж и власть, при этом Соединенные Штаты Америки больше всего боятся, что их в этой гонке обгонит Китай.

Об этом пишет американское издание Politico, предостерегая, что вне зависимости от того, кто первым успеет завершить клинические испытания новой вакцины – Китай или США, события могут развиваться по разным сценариям, но вести они в любом будут либо к геополитическим кризисам, либо к опасным научным ловушкам, то есть по принципу «сами выбирайте свой кошмар».

Как отмечает издание, напряженность в китайско-американских отношениях в последнее время достигла такой степени, какой не наблюдалось несколько десятилетий, и если сейчас Пекин и Вашингтон не проявят сдержанность, всемирное здравоохранение может стать либо инструментом в игре супердержав, либо жертвой этой игры.

Если США проиграют битву за вакцину от коронавируса, их престиж в мире пошатнется и другие страны могут решить пересмотреть существующие альянсы, приводит Politico рассуждения Дэвида Фидлера – эксперта по вопросам национальной безопасности и глобального здравоохранения, который ранее работал консультантом в американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний, а также во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Если Китай победит в этой гонке, сумеет воспользоваться своим преимуществом, а у нас к этому моменту не будет ничего равноценного, что мы будем делать? Это беспокоит меня больше всего», — заявил эксперт.

Как отмечает издание, страхи Фидлера вполне обоснованы, так как сейчас в мире на этапе прохождения третьей клинической фазы испытаний находится восемь разных вакцин от коронавируса (не считая российской, которую авторы материала обошли своим вниманием). Из числа этих восьми вакцин-кандидатов четыре были созданы китайскими учеными, одна – австралийцами, а три – американцами, которые работают в рамках программы администрации Трампа «Operation Warp Speed», «Операция Скорость света». И, конечно, в США, на фоне долгих месяцев социальной изоляции, нарастающей проблемы безработицы, самого большого в мире числа смертей, очень многие хотели бы поверить в заявления властей о том, что на создание вакцины брошены «исторические усилия», что, возможно, вакцина появится уже в этом году и скоро пандемия будет побеждена. Но эксперты очень осторожны с оптимистичными прогнозами.

По словам Фидлера, велика вероятность того, что первой финиширует одна из четырех китайских вакцин. При этом, если американские вакцины, разрабатывающиеся в рамках программы «Скорость света» провалят третий этап испытаний, окажется, что Штаты отстают от Китая более чем на полгода, так как они окажутся там же, где были в самом начале эпидемии.

В этом случае, считает Ларри Гостин — профессор права в области охраны здоровья из Джорджтаунского университет, эффективная вакцина станет самым важным ресурсом человечества на данном этапе истории. Страна, у которой такая вакцина появится, будет использовать ее, чтобы достигнуть своих стратегических целей.

«Китай, проведя вакцинацию своего населения, вполне возможно, не станет продавать ее тем, кто предложит наибольшую цену, а будет использовать ее для увеличения своего политического влияния, в целях политической мести или в рамках торговых переговоров с Соединенными Штатами… Вполне возможно, Соединенные Штаты окажутся в конце очереди», — запугивает профессор.

А если даже Китай и согласится продать Штатам вакцину, не выдвигая условий, то Вашингтон может отказаться ее покупать, считает Дэвид Фидлер.

«Если возникнет ситуация, когда Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов одобрит эту вакцину, вам нужно будет ее купить, — объяснил он. — Неужели Конгресс США одобрит выделение денег на закупку вакцины у Китая, если мы не разрешаем гражданам Соединенных Штатов даже пользоваться приложением TikTok? Разумеется, я иронизирую, но ситуация действительно очень сложная».

При этом издание уточняет, что в основе всех вакцин, которые сейчас разрабатываются в США и в Европе, в том числе и тех, которые создаются по программе «Скорость света», лежат высокотехнологичные методы по выработке иммунитета к так называемым «шиповидным белкам», которые тянутся из самой середины вируса SARS-CoV-2, придавая ему сходство с короной. Именно благодаря этим шиповидным белкам вирус связывается с клетками человеческого тела, а вакцина пытается этому помешать.

Однако Майкл Кинч — директор Центров инноваций в области биотехнологий и разработки медикаментов при Вашингтонском университете в Сент-Луисе — опасается, что эта сосредоточенность ученых именно на шиповидных белках может оказаться ошибочной.

«Это вполне разумная стратегия — на бумаге и так далее. Но биологии часто удается продемонстрировать нам границы логического мышления», — говорит он.

При этом Кинч отмечает, что китайские ученые не складывают все яйца в одну корзину. Какие-то из их вакцин нацелены на шиповидные белки, но есть и другие вакцины, которые создаются по давно зарекомендовавшим себя традиционным методам. Например, в Китае разрабатывается сразу несколько инактивированных вирусных вакцин от COVID-19, в которых используются мертвые вирусы, призванные научить иммунную систему человека бороться с живыми вирусами, то есть в данном случает само тело человека решает, как ему отразить атаку патогенов.

«У него (у тела) есть огромный выбор. Оно может бороться не только с шиповидным белком. Оно само выберет тот метод, который будет работать лучше всего, — объясняет Кинч. — Если вследствие законов эволюции или из-за чистого невезенья наша иммунная система не сможет выработать достаточно сильную и устойчивую защиту от этого шиповидного белка (возможно, потому что у других коронавирусов тоже есть шиповидные белки), тогда США окажутся в той точке, в которой они были в марте, — подчеркивает эксперт. — У меня живот сводит, когда я думаю о том, что мы кладем столько яиц в одну корзину».

В заключение, издание напоминает, что китайское руководство и производители медикаментов уже пытаются использовать будущую вакцину в своей дипломатии, заявляя, что первыми доступ к вакцине получат, представляющие для Китая стратегический интерес. Филиппины и Индонезия, которые ранее ссорились с Пекином из-за территорий в Южно-Китайском море, а также Бразилия, которая постепенно переходит под влияние США, но является при этом главным экономическим и политическим партнером Китая в Латинской Америке, находятся в приоритетном положении

Китайцы привыкли придерживаться делового подхода во всем, напоминает издание. Поэтому они обязательно попытаются извлечь для себя какую-то выгоду, и в ситуации с вакциной они обязательно «что-то потребуют взамен».

Бывший член Совета нацбезопасности США при администрации Барака Обамы Нед Прайс напоминает, что Китай уже вложил огромные деньги в нефтяную и горнодобывающую отрасли Африки, получив за это выгодные для себя сделки, при этом он увеличивает в Африке и свое военное присутствие. Китайцы возводят в африканских городах свои высотки, а между этими городами китайцы прокладывают шоссе. Таким же образом Пекин вкладывает средства и в Латинскую Америку, уже превратившись в крупнейшего экономического партера Бразилии, Перу и других латиноамериканских стран с крупными экономиками. При этом в регионе один за другим открываются «Институты Конфуция», которые финансируются китайским правительством и призваны расширить влияние Пекина.

Но все это, подчеркивает Прайс, померкнет по сравнению с тем шансом, который окажется в руках Китая вместе с вакциной от коронавируса.