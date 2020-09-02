Ищенко: Белоруссия не будет прежней, перед Лукашенко стоит выбор

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera заявил, что Белоруссия уже не сохранится в том виде, в котором республика существует сейчас. По его словам, изменения произойдут, даже если при власти останется действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

Эксперт отметил, что российская сторона уже пересматривает политику в отношении Минска, поэтому перед президентом Лукашенко встанет вопрос ребром — либо республика интегрируется с РФ, либо остается один на один с майданщиками и разрушающейся дотационной экономикой.

«Я ему сейчас не завидую, но в какой-то степени он сам загнал себя в этот угол, пытаясь избежать необходимости выбирать раньше. Но, тем не менее, от этого никуда не денешься — больше существовать в том виде, в котором она существовала, Белоруссия не может», — разъяснил позицию Ищенко.

Политолог считает, что протесты в Белоруссии это только начало, потому что Александр Лукашенко уже создал в обществе майданные силы. Если республика останется прежней, тогда оппозиция в перспективе усилится, а власть, соответственно, ослабнет, подытожил Ищенко.

При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что власть его не беспокоит, но он не хочет, чтобы альтернативные силы «порезали на куски» страну.

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», — заявил Александр Лукашенко.

Протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, после того, как Центризбирком республики огласил предварительные результаты президентских выборов. Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а за Светлану Тихановскую проголосовали около 10%.

Представители белорусской оппозиции, которые не согласились с результатами выборов, устроили массовые акции протеста. Сначала правоохранители жестко разгоняли протестующих и задержали несколько тысяч человек. Спустя время почти всех отпустили. Кроме того, на крупных государственных предприятиях прошли забастовки.

Александра Лукашенко считает, что управляют протестами и забастовками из-за границы. Белорусские спецслужбы, заявил он, зафиксировали телефонные звонки из Великобритании, Польши и Чехии, сделанные организаторами и кураторами протестов.