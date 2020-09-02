Россияне не поддержали идею списания банками денег со старых счетов

Большинство российских граждан не поддерживают идею о списании средств банками со старых клиентских счетов, свидетельствуют результаты исследования компании IDF Eurasia.

Абсолютное большинство респондентов (64%) уверены, что инициатива не должна быть реализована. Другие 14% опрошенных поддерживают ее, но при условии, что в договоре есть пункт о взимании комиссии за обслуживание счета. Еще 12% готовы поддержать нововведение, если списание средств будет происходить после истечения установленного срока. Остальные 10% респондентов считают, что инициатива может быть оправдана, если она поможет в борьбе с мошенниками, передает ТАСС.

В опросе IDF Eurasia приняли участие более трех тысяч человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

Предложение о наделение банков правом списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные о которых не удалось обновить, ранее подготовили в Абсолют Банке.

Гендиректор IDF Eurasia Ирина Хорошко объяснила, что банки вынуждены по задолженностям за обслуживание "спящих" счетов оформлять просрочку и формировать под нее убыточные для себя резервы. С другой стороны, формально обслуживание такого счета не выполняется, поэтому нет причины, чтобы клиент платил за него, резюмировала специалист.