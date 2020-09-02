Ходаренок: крейсер «Москва» практически перекрывает Черное море

На первые учения в море после ремонта вышел флагманский корабль Черноморского флота ракетный крейсер «Москва». Военный специалист Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik рассказал, какими особенностями обладает судно и каким вооружением сможет напугать вероятного противника.

В море ракетный крейсер «Москва» начал отрабатывать специальные курсовые задачи. В них входят всесторонняя оборона корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде, выполнение зенитных артиллерийских стрельб, борьба экипажа за живучесть, а также применение средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Сотрудники отдела также сообщили, что одним из этапов учений станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса «Москвы». Вероятно, «свежий» и отремонтированный флагманский корабль Черноморского флота также поучаствует в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Ракетный крейсер находился на ремонте с 2018 года.

«Москву» можно назвать самым мощным кораблем Черноморского флота. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал Михаил Ходаренок. Он напомнил, что крейсер трудно назвать «новым кораблем» — «Москве» уже около 40 лет.

«Хорошо, что его отремонтировали. На Черном море он – единственный крейсер. Возможности его главного оружия – ракетного комплекса, конечно, впечатляют. На Черном море ему вряд ли есть равный по возможностям соперник – по дальности стрельбы, по эффективности. Он практически перекрывает Черное море, и в случае боевых действий есть все основания предполагать, что этот комплекс покажет себя очень хорошо. Боевое применение комплекса – по надводным радиолокационно-контрастным целям, дальность его стрельбы более 500 километров», — рассказал военный эксперт.

На вооружении крейсера «Москва» стоят 16 пусковых установок крылатых ракет «Яхонт», торпеды калибра 533 миллиметра, а также артиллерийская система АК-130. Дополнительно на борту может находиться вертолет Ка-27.

Из зенитного вооружения корабля стоит отметить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) самообороны «Оса-М» и ЗРК коллективной обороны – многоканальный комплекс С-300Ф.