В Кремле уточнили, что Берлин не предоставил Москве данные по Навальному

Немецкая клиника, в которой находится российский блогер Алексей Навальный, не предоставила российским коллегам данных о поставленном мужчине диагнозе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лечащие россиянина немецкие врачи заявили об "отравлении" Навального "Новичком", однако Берлин не передавал Москве никакой информации о диагнозе блога, обратил особое внимание пресс-секретарь в комментарии корреспонденту РИА Новости.

Российского блогера в тяжелом состоянии доставили в омскую реанимацию 20 августа. Власти Германии предложили лечить россиянина на территории своей страны и транспортировали Навального в Берлин 22 августа. Блогер находится в состоянии комы.