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16:54   2 Сентября 2020
Экономика

Путин поручит кабмину выделить средства для водоснабжения Севастополя

Путин поручит кабмину выделить средства для водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручит российскому правительству выделить деньги на капитальный ремонт водоснабжения Севастополя.

Глава государства провел встречу в видеоформате с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым. Во время беседы они обсудили социально-экономические вопросы Севастополя, а также подняли вопрос водоснабжения в городе.

Развожаев уточнил, что для решения вопроса водоснабжения в Севастополе нужно выделение дополнительных 7,4 млрд рублей, 3,6 млрд из которых нужно направить на капремонт сетей. Российский лидер вопрос с водой будет обязательно решен, а соответствующее распоряжение он направит в кабмин, пишет ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #севастополь

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