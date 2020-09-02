Путин поручит кабмину выделить средства для водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручит российскому правительству выделить деньги на капитальный ремонт водоснабжения Севастополя.

Глава государства провел встречу в видеоформате с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым. Во время беседы они обсудили социально-экономические вопросы Севастополя, а также подняли вопрос водоснабжения в городе.

Развожаев уточнил, что для решения вопроса водоснабжения в Севастополе нужно выделение дополнительных 7,4 млрд рублей, 3,6 млрд из которых нужно направить на капремонт сетей. Российский лидер вопрос с водой будет обязательно решен, а соответствующее распоряжение он направит в кабмин, пишет ТАСС.