Литовской интеллигенции отвели роль спасительницы русского языка в стране

Русскоговорящие семьи во многих европейских странах в последнее время не имеют возможности отдать своих детей в школу и свободно изъясняться на родном языке. Как в Литве чувствуют себя люди, говорящие по-русски, рассказал на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» магистр истории Варшавского университета, абсольвент докторантуры Института истории Академии наук Литвы Валерий Иванов.

«Местные здесь стараются не допускать вольнодумства русской общины. А ведь в истории есть период, когда здесь [в Литве] часто звучала родная речь. Хочу напомнить, что раньше все великие литовские князья говорили на старорусском языке, на нем же писали и все свои документы. Также крестились в православных церквях», - указал ученый.

Иванов уверен, что полное «угасание» русского языка в Литве не произойдет никогда. Этого не допустят местные активисты, культурологи, ученые, литераторы и другие интеллигентные люди, которые говорят по-русски. Спикер привел пример:

«Есть хороший пример: уже 300 лет в стране существует обширная община староверов. Эти люди не забыли свой язык и культуру, они сейчас являются весомой частью русской диаспоры. Поэтому я не думаю, что в Литве когда-то перестанет звучать русский язык», – заявил Иванов.

По словам спикера, русские семьи, которые живут в Литве, не имеют возможности отдать своего ребенка в школу, потому что там не говорят на их языке. Аналогичная проблема с детскими садами. Единственным местом, где русскоговорящие люди могут общаться на родном языке, является православная церковь.

Если отталкиваться от данных 2017 года, то можно увидеть, что русскоговорящего населения в стране становится все меньше, подчеркнул исследователь.

«В 1970-х годах в Литве 20 процентов населения было русскоговорящим. В наше время цифра снизилась до пяти – шести процентов. Таким образом число русских за 50 лет сократилось в четыре раза. При этом часть от этого числа – это белорусы. И они разговаривают на русском языке. Не будем тут юлить: русская школа для белорусов – это та школа, которая учит их грамоте. Но есть и белорусы, которые "ополячились" и даже стали католиками», — добавил Иванов.

Главной причиной, почему такое большое количество русских покинуло Литву, стал идеологический и политический «прессинг». Власти страны массово сокращали количество русскоязычных школ, и сейчас по всей стране их насчитывается всего 30. В 70-х годах среднеобразовательных учреждений, в которых преподавали на русском, было в три раза больше.

Такое сокращение производилось как раз за счет «ополячивания» — большинство школ переходили на польский язык, а преподавать на русском учителям запрещали. В настоящее время развитием русского языка, в том числе на территории Литвы, стоит серьезно заняться Россотрудничеству, считает спикер.

«Сам язык не может поддерживаться со стороны государства. Поэтому нужны какие-то структуры, причем активные. Россотрудничеству нужно работать с российской интеллигенцией в Литве. Они много чего делают, пишут произведения и стихи. Даже молодежь вовлекается. Но никто в самой России их не знает, их не зовут на мероприятия. Почему бы, например, не устроить в центре Москвы, в Манеже, выставку художников русского зарубежья?», — посетовал Иванов.

Магистр истории Варшавского университета обратил внимание, что никаких попыток контакта со стороны России в адрес русскоговорящей интеллигенции в Литве не было. Чтобы укреплять положение русского языка во всей Европе, в том числе и в Литве, такие контакты необходимо поддерживать, подытожил эксперт.