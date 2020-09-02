Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, Наталья Санина в комментарии «Политике Сегодня» выразила уверенность, что Минздрав РФ проконтролирует дополнительные выплаты медикам за работу с COVID-пациентами. На эти цели правительство РФ выделило 22 млрд рублей.

«Это целевые деньги, их очень легко контролировать, куда главный врач и кому отдает эти деньги. <…> Более того, такая организация как "Общероссийский Народный Фронт", и в частности Леонид Михайлович Рошаль (глава Национальной медицинской палаты – прим. ред.), абсолютно четко многие наши совещания посвящал именно подведению итогов по разным регионам и этому контролю», — сказала Санина.

Парламентарий отметила, что из выделенных кабмином 22 миллиардов рублей, часть средств пойдут на страховые выплаты: медработник, заразившийся COVID, получит денежную компенсацию. Не менее важно, как подчеркнула Санина, восстановить физическое и моральное здоровье медицинских работников, которые приняли на себя первую волну COVID-пациентов.

«Сейчас очень жестко ставится вопрос, чтобы была во всех регионах проведена реабилитация и медработников и педагогов, которые непосредственно очень быстро столкнулись с этой инфекцией. И чтобы реабилитация контингента была очень хорошо проведена», — поделилась врач.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 22 миллиардов рублей, на выплаты медицинскому персоналу, работающему с COVID-инфицированными.