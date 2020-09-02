Самый бедный депутат России назвал себя «слугой народа»

В конце августа депутаты Думы Великого Новгорода опубликовали сведения о доходах за прошлый год. Самым бедным оказался член партии «Единая Россия» Владимир Федотов.

Если верить декларации, генеральный директор ООО «АРР ПМ» заработал за 2019 год четыре копейки. Такой показатель у Федотова держится уже два года.

По данным местных СМИ, организация депутата, занимавшаяся коммерческой эксплуатацией недвижимости, находится в процессе ликвидации. С 2016 года на официальной странице компании ВКонтакте действительно нет никакой активности.

«Это остаток на счете. Указывает "Сбербанк". Официальная выписка, — поспешил объяснить странную цифру новгородский политик. — Она не увеличивается, не могут начислить процент на четыре копейки».

Федотов также сообщил «Политике Сегодня», что является безработным и не получает зарплату. Ее в новгородской Думе удостоились только три депутата из 30. У супруги «слуги народа» (так назвал себя новгородец в телефонном разговоре) доход составил 667 280 рублей в 2019 и 5,59 миллиона рублей в 2018 годах.