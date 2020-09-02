Решения будущего для транспортной безопасности представят на форуме в Петербурге

7 сентября в Санкт-Петербурге начнет работу Х Международный форум «Безопасность на транспорте». Блок деловых мероприятий форума продлится два дня и включит в себя полный спектр актуальных вопросов в области обеспечения безопасности всех видов транспорта.

В поддержку деловой программы на площадке конгресс-центра «ЭКСПОФОРУМ» развернется масштабная выставка. В смотре лучших достижений для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности транспортных объектов примут участие ведущие компании и предприятия, предлагающие современные технологические решения и специализированное оборудование.

Одну из самых больших экспозиций в выставочном пространстве форума представит МЧС России. На стенде ведомство продемонстрирует образцы техники и оборудования, используемые в работе аварийно-спасательных и противопожарных служб.

Вниманию гостей экспозиции будет предложена система противодействия беспилотникам на объектах любого масштаба, использующая нейронные сети для анализа данных. Решение, позволяющее в автоматическом режиме вести обнаружение гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также отправлять сигнал на устройства нейтрализации, выставит непосредственно международная компания-разработчик.

В выставочной витрине форума можно будет увидеть имитацию кабины автомобиля, снабженную всеми элементами управления, а также камерой мониторинга, анализирующей внимание водителя во время движения транспортного средства.

Мировой лидер по производству низкодозного оборудования для сканирования человека представит технические решения для обеспечения безопасности транспортных систем.

Кроме того, посетителям выставки будут презентованы технологии кибербезопасности и организации интеллектуальных транспортных систем, портативные радиостанции, имеющие сертификат транспортной безопасности, а также аналитическая и досмотровая аппаратура.

Общая площадь выставки составит 600 кв. метров, ее работа продлится два дня. Ожидается, что гостями экспозиции станут более 700 человек из 50 регионов России.