"Нужно оградить мирных людей": Боярский о митингах в Хабаровске

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал, что нужно приложить все возможные усилия, чтобы оградить мирных граждан от провокаторов на митингах.

Провокаторы должны ответить за свои действия в соответствии с законом, подчеркнул депутат Госдумы Сергей Боярский. Он также заявил, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо будет продолжать следить за сложившейся ситуацией и держать ее под контролем.

"Нужно ограждать от провокаторов мирных граждан", — заявил депутат.

Боярский сообщил, что для соблюдения безопасности необходимо выполнять действующий закон по отношению к организаторам и участникам несанкционированных акций. Только таким образом, по мнению Боярского, можно будет добиться справедливости. Также он подчеркнул, что у сотрудников правоохранительных органов есть достаточное количество необходимых инструментов, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто на постоянной основе пытается нанести вред здоровью граждан Российской Федерации и нарушить существующий порядок, пишет "НьюИнформ".