Сенаторов рассказал об ответе Москвы в случае отключения РФ от платежей

Если Запад введет против России новые санкции и отключи ее от платежных систем, у нас есть варианты ответа, в число которых входит и такой, когда «мы все заберем себе».

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Сенаторов, обсуждая с ведущим передачи «Царьград. Главное» Юрием Пронько возможность отключения нашей страны от всех платежей и то, каким будет ответ.

По словам экономического обозревателя телеканала, Запад регулярно пугает Россию новыми «адскими санкциями», то есть теоретически может быть создана крайне опасная для нас ситуация. Тот факт, что те несколько законопроектов по ужесточению антироссийских санкций, которые уже внесены на рассмотрение Конгресса США, пока не приняты, не значит, что этого не произойдет.

«Да, по всей видимости, Набиуллина или те, кто за ее спиной стоит, ведут переговоры, по крайней мере, с нынешней администрацией президента Трампа. Но мы с вами были свидетелями того, как Запад — в таком, широком понимании, — может отключить вообще Россию от любых платежей», — подчеркнул Пронько, добавив, что это может быть сделано «на раз».

При этом его собеседник – Михаил Сенаторов – рассказал, каким в этой ситуации может быть ответ Москвы.

«Это же палка о двух концах. Они отключат нас от платежей, а мы блокируем все их капиталы в нашей промышленности. И расходимся, — объяснил Сенаторов. — Мы забираем все себе, национализируем, а они нас отключают».

Кроме того, добавил эксперт, помимо Запада у России есть и другие рынки, например, Китай. Поэтому вопрос разворота на Восток – это всего лишь вопрос времени и того, как будет дальше складываться ситуация.

В заключение беседы Сенаторов напомнил, что в России все же больше «западников», то есть тех, кто в свое время получал на Западе образование, и тех, кто рассматривает Запад в качестве партнера.