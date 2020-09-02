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16:18   2 Сентября 2020
Общество

Папа римский объявил 4 сентября Днем молитвы по погибшим в Бейруте

Папа римский объявил 4 сентября Днем молитвы по погибшим в Бейруте

Действующий глава Католической церкви папа римский Франциск сообщил о том, что 4 сентября текущего года станет Днем молитвы по погибшим людям в ливанской столице.

Глава Ватикана рассказал о принятом решении во время всеобщей аудиенции 2 сентября, сообщает издание Vatiсan News. Он призвал принять участие в мероприятии не только последователей своей церкви, но и представителей других конфессий.

Ранее правительство Ливана опубликовало еженедельный отчет, в котором сообщило о смерти 190 жителей Бейрута, скончавшихся после взрыва аммиачной селитры. Ее конфисковали и поместили в морской порт города около пяти лет назад.

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Автор: Ирина Большунова
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