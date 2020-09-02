16:01 2 Сентября 2020Происшествия
Следствие предъявило Фургалу обвинение в организации убийства
Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.
Следственный комитет Российской Федерации предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в том, что в 2004 году он стал организатором убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бывший губернатор свою вину признавать отказался.