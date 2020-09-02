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16:01   2 Сентября 2020
Происшествия

Следствие предъявило Фургалу обвинение в организации убийства

Следствие предъявило Фургалу обвинение в организации убийства

Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Следственный комитет Российской Федерации предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в том, что в 2004 году он стал организатором убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бывший губернатор свою вину признавать отказался.

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Автор: Борис Нестеров
#ск #убийство #фургал

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