Следствие предъявило Фургалу обвинение в организации убийства

Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Следственный комитет Российской Федерации предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в том, что в 2004 году он стал организатором убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бывший губернатор свою вину признавать отказался.