Британские ученые обнаружили «Чернобыль замедленного действия» в Арктике

Британская «Би-би-си» обнародовала материал о затонувших ядерных подлодках с заголовком «Российский "Чернобыль замедленного действия" в море». В статье говорится, что затонувшие субмарины представляют серьезную опасность для экологии Арктики.

«Две атомные подводные лодки вместе содержат миллион кюри радиации или около четверти того, что было выброшено в первый месяц аварии на Фукусиме», — пишет «Би-би-си».

Контр-адмирал, кавалер ордена Красной звезды Владимир Богдашин в беседе с «Политикой Сегодня» выразил уверенность, что «Би-би-си» выпустила устаревший материал.

«У нас целая система работает на утилизацию атомных реакторов на подводных лодках. Первые подводные лодки, которые были выпущены, у них были поставлены вечно работающие реакторы. Они постоянно работали. Их нельзя было остановить. Поэтому, когда их списали, да, они стояли на Севере и на Дальнем Востоке», — сказал контр-адмирал.

Позже, как отметил собеседник агентства, заработала государственная программа по утилизации ядерных реакторов, в рамках которой были разработаны специальные плавающие доки.

«Реакторы вырезаны, вытащены, утилизированы. От них там ничего не осталось. В ремонте стоят которые, там значит идут на списание, которые идут на металлолом, то они уже стоят без реакторов. Это устаревшая информация, поздно кинулись господа "Би-би-си"», — добавил контр-адмирал.

Авторы материала ссылаются на судьбу советской атомной подводной лодки проекта 627А «Кит» К-159, которую в 1989 году вывели из боевого состава ВМФ. Почти 14 лет подлодка находилась в пункте временного хранения на плаву, но затонула в августе 2003 года вблизи острова Кильдин во время буксировки из бухты Гремиха для утилизации на судоремонтном заводе «Нерпа» в городе Снежногорск.

«В мире нет корабля, способного поднять К-159, поэтому пришлось бы построить специальное аварийно-спасательное судно», — пишет «Би-би-си».

Однако Владимир Богдашин убежден, что подлодка не опасна: К-159 затонула без атомных реакторов.

«Она шла на утилизацию и утонула по одной причине, что личный состав был не совсем подготовлен к переходу этой подлодки. Она попала в шторм в Баренцевом море в районе острова Кильдин и волна захлестнула, а в люк попала вода. Она потеряла устойчивость, потому что была разукомплектована. Реактор был снят, оборудование, оружие», — разъяснил контр-адмирал.

По словам Богдашина, в 2003 году затонул только корпус атомной подводной лодки К-159, без реактора. Другие атомные субмарины затонули с реакторами, но их «поднимали наши».

«Глушили эти реакторы, но "Би-би-си" к этому никакого отношения не имеет. Есть лодки, которые погибли на больших глубинах. "Золотая рыбка" в Баренцевом море утонула. Есть глубины, которые не позволяют работать там, но с помощью специальных автономных аппаратов. Они там заглушаются», — подытожил контр-адмирал.

В «Росатоме» сообщали о планах поднять несколько наиболее опасных радиоактивных объектов, затопленных в водах Арктической зоны РФ. В том числе речь шла о подводных лодках К-27 («Золотая рыбка») и К-159 («Кит»), судьбу которых обсуждали на протяжении последних десятилетий.

О том, что на работы по подъему может уйти не менее восьми лет, в госкорпорации рассказали ТАСС. Согласно оценкам исследований, около 95% объектов из 18 тыс затопленных в Арктической зоне перешли в безопасное состояние естественным путем — погрузились в толщу морского ила. Уровни гамма-излучения вокруг затопленных объектов соответствуют естественным фоновым показателям.