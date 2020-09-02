Бойцы смешанных единоборств поддержали Максима Шугалея

Глава Фонда защиты национальных ценностей и член ОП Александр Малькевич рассказал о поддержке, полученной от россиян в деле освобождения похищенных в Ливии социолога и его переводчика. Об этом общественный деятель сообщил в своем Telegram-канале.

В поддержку специалистов Максима Шугалея и Самера Суэйфана проводились акции возле ливийского посольства в Москве. Также были сняты два фильма "Шугалей" и "Шугалей-2". Эта работа дала результат — о проблеме похищенных в Ливии россиян узнали во всем мире.

Малькевич рассказал, что получил огромное количество писем. Люди хотят помочь, предлагают свои услуги. Сопереживающие ливийским узникам спортсмены предложили провести соревнование в поддержку Максима Шугалея.

В Санкт-Петербурге 11 сентября пройдет соревнование по смешанным единоборствам. Организатором спортивного мероприятия выступил Фонд защиты национальных ценностей. Зрителям удастся увидеть десять боев, в которых примут участие представители пяти стран.

В главном сражении себя покажет чемпион мира по смешанным единоборствам по версии WAMMA Заур Гаджибабаев.