Песков: российский лидер хранит в сердце память о жертвах Беслана

Память о событиях в Беслане всегда будет в сердце российского президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Президент в ближайшее время не планирует принимать участие в мемориальных мероприятиях, которые связаны с терактом в школе Беслана, отметил Песков. Однако Путин всегда будет хранить в сердце память о трагедии, добавил политик.

"Нет, у президента не предусмотрено участие в каких-то мероприятиях мемориальных по Беслану. Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина", — сказал Песков.

Теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года, пишет РИА Новости. Преступники захватили школу №1 во время праздничной линейки. Они три дня насильно держали в спортзале более тысячи заложников.

Телеканал "360" сообщал, что траурная церемония в память жертв теракта прошла 1 сентября в Беслане.