Прощание с Борисом Клюевым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве

Актера Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище. Представители Малого театра рассказали, что с народным артистом простятся 4 сентября.

Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, актера проводят в последний путь в эту пятницу, сообщил телеканал "Звезда".

"Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября", — сказала собеседница.

Актер Борис Клюев, сыгравший в популярном телесериале "Воронины", ушел из жизни накануне, 1 сентября. Ему было 76 лет, сообщает телеканал "360". В 2018 году у артиста нашли рак легких. Все это время он боролся со смертельной болезнью и верил, что победит ее. У Клюева осталось многомиллионное наследство. Как ранее заявил адвокат Сергей Жорин, наследником первой очереди является жена народного артиста.