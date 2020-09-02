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14:52   2 Сентября 2020
Экономика

Новак назвал цену нефти без сделки ОПЕК+

Новак назвал цену нефти без сделки ОПЕК+

Стоимость барреля нефти могла бы существенно снизиться, если бы страны ОПЕК+ не приняли совместное решение о заключении новой сделки. О сохранении стабильности мирового топливного рынка рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Сегодня стоимость барреля нефти эталонной марки Brent стабилизировалась и находится на позиции около $45. Сохранить устойчивость рынка после обвала удалось за счет беспрецедентного договора о массовом сокращении добычи. Такое решение приняли страны объединения ОПЕК+, тем самым не допустив развития кризиса.

Если бы сделки ОПЕК+ не было, то баррель нефти стоил бы сегодня $10–20, сообщил министр энергетики России Александр Новак. В ведомстве надеются, что мировому сообществу удастся избежать второй волны коронавируса и дополнительных трудностей. Способствовать сохранению экономики будет вакцина от COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
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