Украинского депутата разозлило использование властью денег налогоплательщиков

Прикрываясь обещаниями аудита государства, украинские власти продолжают использовать деньги налогоплательщиков в собственных целях, а не направляют средства на создание достойных условий жизни в стране. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил народный депутат от «Батьківщини», кандидат на должность мэра Киева Алексей Кучеренко.

«Много лет мы говорим об аудите "Нафтогаза". А где его результаты? По нашим оценкам, около 80 миллиардов гривен "Нафтогаз" не доплатил в бюджет. Это абсолютно достоверная информация. Для ее подтверждения достаточно провести нормальный аудит. Почему же вы его не проводите», — задался вопросом Кучеренко.

Также депутат отметил неэффективность действий наблюдательных советов государственных компаний — «Нафтогаза», «Укрэнерго», «Укрзалізниці», «Укрпочты». По его словам, чтобы это подтвердить достаточно посмотреть на финансовое состояние компаний и на последствия хозяйствования.

«Полный провал программы добычи газа, долговая яма, в которую нас затащил «Нафтогаз» на уровне 100 миллиардов гривен, «Укрэнерго», которое бесконтрольно раздавало технические условия на зеленые тарифы на присоединение зеленых станций, а в результате загнало нас всех, что мы будем десятки лет платить завышенные тарифы и обслуживать зеленую энергетику», – заметил Кучеренко.

Народный депутат убежден, если и дальше на государственном уровне бесполезно использовать деньги налогоплательщиков, прикрываясь пустыми обещаниями, тогда это приведет «к дальнейшему развалу страны». В сентябре 2019 года офис президента обещал провести аудит Киева, чтобы украинцы поняли, куда тратятся средства из бюджета.

«Но мы видим, в какой коллапс попадает Киев. Столица превращается из нормального города, в котором было приятно жить, в опасную для проживания зону. В этой ситуации, видимо, неслучайно скрыли результаты аудита, для того, чтобы и дальше принимать участие в дерибане денег киевлян-плательщиков налогов», — подчеркнул Кучеренко.

Никакими мостами или фонтанами не прикрыть техногенную катастрофу, в которую попадает Киев с пробками, со взрывами газа в жилых домах, продолжил депутат. При этом, Кучеренко пообещал сделает все возможное, чтобы украинцы четко понимали, куда и на какие нужды тратятся деньги с налогов, а не получали очередные обещания власти.

«Тому, кто обманул, дважды доверять нельзя. И лично я, человек, которого партия «Батьківщина» выдвигает на пост городского главы, заявляю, что не верю. И буду делать все, чтобы киевляне и все украинцы понимали, на что тратится каждая гривня, каждая копейка наших с вами налогов», — подытожил Кучеренко.