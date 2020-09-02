Таганский суд обязал Google выплатить штраф в 1,5 млн рублей

Пресс-служба Таганского суда Москвы сообщила о том, что инстанция обязала корпорацию Google заплатить штраф в полтора миллиона рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного на территории РФ контента.

Предприятие направило в суд чек о полной оплате взыскания до истечения срока постановления. Ранее Роскомнадзор после проведения проверки составил протокол об административном правонарушении против поисковой системы, установив, что руководство Google не предпринимает достаточных действий, чтобы исключить из системы ссылки на сведения, входящие в единый реестр запрещенной информации.