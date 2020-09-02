Абрамченко подвела итоги по сбору урожая зерна в России за 2019 год

Российские аграрии по итогам 2019 года собрали свыше 121 млн тонн зерна в чистом виде, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, это второй в постсоветской истории объем урожая зерна.

Она добавила, что в 2020 году агропромышленный комплекс страны продолжает показывать устойчивый рост. Несмотря на пандемию и непростые погодные условия, посевная кампания прошла успешно, подчеркнула Абрамченко.

Кроме того, в текущем году площадь посевной кампании была на 300 тысяч гектаров больше, чем в прошлом, обратила внимание вице-премьер на итоговой коллегии Минсельхоза России.