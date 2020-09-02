Отмену имущественного налога для многодетных семей оценили в Госдуме

Российские многодетные семьи могут освободить от имущественного налога до совершеннолетия младшего ребенка. С таким предложением выступила член Общественной палаты России, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — говорится в документе.

В беседе с «Политикой Сегодня» Волынец рассказала, что инициатива стала следствием множества обращений в Национальный родительский комитет от россиян, которые воспитывают более трех детей. Для таких семей в стране должны действовать особенные экономические послабления, уверена общественница.

«Мы предлагаем убрать налог на недвижимость для многодетных семей полностью. Мне кажется, что это очень поможет таким семьям, ведь они должны стать не только надеждой и опорой нашей страны, но и ее элитой. А для этого многодетным семьям нужно иметь особые преференции. А в России, к сожалению, до сих пор нет федерального закона о статусе многодетной семьи. И поэтому все льготы, которые они могли бы получать от государства, не приведены ни к какому единому знаменателю», — заявил глава Национального родительского комитета.

Если инициативу одобрят в Госдуме, то многодетные семьи не будут выплачивать налог на имущество до совершеннолетия младшего ребенка. Сейчас в этой части предусмотрены льготы при осуществлении платежей: налогом не облагается площадь в 50 квадратных метров для частного дома, 20 квадратных метров для квартиры и 10 квадратных метров для комнаты.

Этой помощи не хватает более полутора миллионам многодетных семей России, привела цифру Волынец. Те из них, кто обладает жилым имуществом, выплачивают крупные налоги несмотря на льготы, которые предоставляются правительством.

«Интересы этих людей почти никак не защищены. Они очень часто остаются наедине со своими проблемами. С такой инициативой мы не говорим, что нужно разбрасывать с вертолета деньги, как это представляют себе многие люди. Это довольно конкретная поддержка семьям, которые уже являются многодетными или планируют ею стать», — добавила глава Национального родительского комитета.

Волынец обратила внимание, что ее предложение поспособствует увеличению числа многодетных семей в стране, так как улучшит социальные условия.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции «Единая Россия» Ольга Окунева согласилась, что предложение Волынец сильно поможет многодетным семьям, но перед принятием решения по данной инициативе нужно решить вопрос с восполнением средств, которых лишится российский бюджет.

«Многодетным семьям всегда нужна поддержка. Каждую подобную инициативу нужно внимательно просчитывать и следить за ее исполнением, если ее одобрили. Ряд налогов зачисляется не только в федеральный бюджет страны, но и в региональные бюджеты. Прежде чем принимать решение по предложению Волынец нужно понять, за счет каких источников деньги, не попавшие в бюджеты из-за отмены имущественного налога, будут замещены. Но многодетные семьи всегда должны быть во внимании власти, потому что когда в семье много детей, то возрастают и расходы», — заявила Окунева.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Сергей Неверов также воздержался от точных прогнозов по инициативе главы Национального родительского комитета.

«К нам такая инициатива пока не поступала, Михаилу Мишустину – может быть. Когда поступит, тогда мы ее и обсудим. Мы готовы рассмотреть предложение, которое касается многодетных семей, конечно, мы это обсудим. Там нужно смотреть, прежде всего, на количество детей», — сказал Неверов в комментарии «Политике Сегодня».

Ранее Ирина Волынец предложила российскому правительству увеличить минимальную скидку для многодетных семей на услуги ЖКХ. Для семей, в которых воспитывают до семи детей, скидка должна составить до 50%, от семи до десяти детей — до 70%. Сейчас минимальная скидка для таких семей 30% и 50% соответственно.