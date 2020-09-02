Вассерман раскрыл истинный смысл встречи Тихановской с премьером Норвегии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в августе в своем видеообращении выразила готовность возглавить нацию, на самом деле является просто марионеткой Европы.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил известный публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя появившуюся в СМИ новость о том, что норвежский премьер-министр Эрна Сульберг в ходе своего визита в Литву, возможно, встретится со Светланой Тихановской.

Даже, если подобная встреча состоится, отметил Вассерман, она будет свидетельствовать не о лояльности Европы к белорусским оппозиционным лидерам, а о нелояльности к тем, кто отказывается «ложиться под ЕС».

«Враги наших врагов — наши друзья. В Европе считают всю русскую цивилизацию, в том числе и ее белорусскую часть, своим врагом, — подчеркнул Вассерман. — Вы посмотрите, например, как Европа восторгается террористами, захватившими власть на Украине, при том что эти террористы нарушают совершенно откровенно все, что Европа провозглашает в качестве своих ценностей».

Также журналист напомнил о ситуации с полным закрытием русскоязычных школ на Украине, отметив, что это был еще один шаг к «убийству украинской части русской цивилизации». При этом, когда российские дипломаты указали европейцам на это вопиющее нарушение демократических норм, провозглашенных Евросоюзом, там от них просто отмахнулись. Причина такого отношения заключается в том, что Запад считает русскую цивилизацию враждебной.

«Мы не ставим себе, конечно, целью какую-то вражду с ними. Просто сам факт, что идеалы, провозглашенные Европой, — это и наши идеалы. Но мы им следуем, а они от этих идеалов уже давным-давно отмахнулись, — добавил политический консультант. — Потому они считают нас своими врагами из-за того, что мы делаем то, о чем они только говорят».

Если норвежский премьер действительно встретится со Светланой Тихановской в Литве, добавил Вассерман, это даст Евросоюзу возможность продемонстрировать какую позицию он занимает.

«Она (эта встреча) даст обеим сторонам лишнюю возможность показать, что для Европы любая ее марионетка, любое, что ложится под Европу, несравненно ценнее всего, что в состоянии вести диалог с Европой на равных, — подчеркнул эксперт в заключение разговора. — И, соответственно, Европа надеется, что таким способом легче будет навербовать новых желающих ложиться под нее»

Напомним, на прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская заняла второе место, набрав чуть более 10% голосов избирателей. Вечером того же дня, когда Центризбирком Белоруссии, огласил предварительные итоги подсчета голосов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов, лидеры оппозиции объявили, что не согласны с этими результатами и в стране начались массовые протесты. Спустя несколько дней Тихановская покинула Белоруссию, переехав в Литву, откуда она сначала обратилась к протестующим с призывом прекратить беспорядки. Однако затем Тихановская сменила риторику и записала другое видеообращение, в котором назвала акции протеста и забастовки на крупных белорусских госпредприятиях законными методами борьбы и выразила готовность возглавить нацию.