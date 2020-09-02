Совет Федерации предлагает перевести госкомпании на отечественное ПО

Член Совфеда Константин Долгов внес предложение об ужесточении требований к государственным компаниям и корпорациям. Переход на отечественное ПО будет осуществлен в установленные сроки.

С 1 января следующего года госкомпании и корпорации, согласно инициативе, предлагается относить к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это означает полный переход с импортного оборудования на отечественное.

Однако существуют сомнения в том, что переход кажется быстрым и безболезненным. "Потребуются расходы на интеграцию софта, обучение персонала и перенастройка бизнес-процессов, а функциональность российских решений может оказаться не на высоте" — сообщил эксперт для Коммерсантъ.

По данным Cnews, проект поправок к закону "О безопасности КИИ" уже получен и находится на рассмотрении.