Лавров заявил, что Украина дестабилизирует Белоруссию

Деятельность по дестабилизации Белоруссии ведется с территории Украины. Такое заявление сделал в среду, 2 сентября, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия располагает подтвержденными сведениями, согласно которым ситуацию в Белоруссии дестабилизирует украинская сторона. Речь идет о 300 экстремистах, которые были подготовлены Киевом специально для "раскачивания" обстановки в республике.

Накануне Лавров также заявил, что Москва считает выборы белорусского главы государства состоявшимися и надеется на скорое разрешение ситуации в стране.

Президентские выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами после оглашения их результатов. Согласно официальным данным, более 80% жителей республики вновь избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.