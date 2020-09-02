Казань планирует внедрить беспилотное движение поездов в метро

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани, курирующий вопросы транспорта, Ильдар Шакиров в беседе с «Политикой Сегодня» поделился, что город действительно планирует внедрить беспилотное движение поездов в метро, но сначала необходимо создать рабочую группу.

По его словам, для более детального изучения вопроса понадобятся представители исполнительного комитета Казани и министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а также специалисты «Трансмашхолдинг» и «Метроэлектротранс».

«Проект внедрения беспилотного движения в метро находится на стадии проработки. При условии, что будут учтены все особенности работы казанского метрополитена, эксплуатирующая организация к реализации проекта готова», — добавил Ильдар Шакиров.

Учитывая, что вопрос беспилотного движения лишь обсуждают, а не внедряют, говорить о сокращении машинистов рано, продолжил представитель городской мэрии. Аналогично Шакиров ответил и на вопрос о полном отсутствии человеческого фактора на случай сбоя систем и программ.

«В настоящее время проведены пуско-наладочные работы нового поезда метро и в ближайшее время планируется его запуск для перевозки пассажиров», — подытожил Ильдар Шакиров.

Новый состав для нашего метро, со сквозным проходом по всем вагонам. pic.twitter.com/e8VGR8ahub — Kazan Metro (@kmetro) May 20, 2020

Завод «Метровагонмаш» отправил в казанскому «Метроэлектротрансу» новый поезд метро в мае. В вагонах применили одно из главных технических новшеств – электродинамическое торможение состава до полной остановки.

Технология позволяет составу сбрасывать скорость за счет электродвигателей, без применения фрикционного тормоза, поэтому торможение становится плавным и тихим. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход, позволяющий пассажирам свободно продвигаться по вагонам.

Если учитывать коронавирусную инфекцию, то наличие в поезде метро единого сквозного прохода поможет людям не только беспрепятственно перемещаться по вагонам, но и свести к минимуму контакты между пассажирами, считают разработчики. Дополнительная защита от распространения COVID-19 — автоматическая система обеззараживания воздуха.