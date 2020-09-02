Политолог Носович назвал жалким и глупым выпад Польши в адрес РФ

Варшава изо всех силы пытается продвигать свою альтернативную версию Второй мировой войны, и именно с этой целью она на пустом месте создала инфоповод – предложив иностранным посольствам пройти тест на знание истории.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Александр Носович, комментируя идею польского МИД, который во вторник, 1 сентября, запустил викторину по Второй мировой вону.

«В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции», — сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

При этом МИД Польши оформил прохождение теста в виде «челленджа», указав в своем сообщении, что передает «эстафету» эстонскому, латвийскому, британскому и американскому посольствам, а в английской версии своего профиля, назвав также и российское посольство.

По мнению шеф-редактора портала RuBaltic.Ru Александра Носовича, все это было сделано лишь с одной целью – напомнить миру свою версию причин Второй мировой войны и ее начала.

«У Варшавы в лице МИД, канцелярии президента республики, сейма и прочих институций стоит задача все время напоминать о своей версии Второй мировой войны, ее причинах, ее первом этапе и ее последствиях. Для этого они используют какой угодно повод», — считает политолог.

Именно для этого, по его словам, польские дипломаты и создали на пустом месте этот инфоповод, подав его под видом приглашения пройти тест, который в свою очередь также был создан только для того чтобы привлечь общее внимание к их альтернативной версии исторических событий, согласно которой Вторая мировая война началась не из-за агрессии фашистской Германии, а якобы из-за тех предвоенных договоренностей, которые германия заключила с Советским Союзом.

«Лучшей реакцией для российского посольства на этот достаточно жалкий и глупый выпад со стороны польского МИД ‒ вообще никак не реагировать», — добавил Носович.

Напомним, версия Польши о причинах начала Второй мировой войны по целому ряду ключевых вопросов в корне отличается от того, как на это смотрит Россия. Например, официальная позиция Польши заключается в том, что часть вины за развязывание войны лежит и на СССР, а не только на нацистской Германии.

Накануне, 1 сентября, российский президент Владимир Путин вновь напомнил, что нет никаких сомнений в том, что Вторую мировую войну развязала именно нацистская Германия, в то время как правительства отдельных государств всеми силами подталкивали ее к агрессии против СССР, прокладывали ей для этого дорогу и по сути ради этого «пожертвовали Польшей», о чем свидетельствуют архивные документы.

Также президент РФ подчеркнул, что именно Советский союз смог переломить хребет военной машине нацистов.

Ранее обозреватель радио Sputnik Владимир Бычков в ходе обсуждения попыток некоторых стран продвигать альтернативную историю Второй мировой войны, заявил: