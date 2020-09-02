Лавров: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Россия считает состоявшимися президентские выборы в Белоруссии. Об этом в среду, 2 августа, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва считает выборы в Белоруссии состоявшимися и рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении действующей Конституции республики и уважении правопорядка.

Президентские выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами. Согласно официальным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов избирателей.