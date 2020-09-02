Экс-политик Эраст Матаев попал в ДТП на Киевском шоссе Москвы

После случившегося бригада скорой помощи доставила Матаева в больницу с различными травмами. Водитель крупногабаритной машины не пострадал.

Авария при участии автомобиля Bentley экс советника бывшего заместителя мэра Москвы Эраст Матаев произошла на Киевском шоссе. Мужчина на полном ходу въехал в грузовой автомобиль. Обстоятельства дорожного происшествия устанавдивают правоохранительные органы.

Для экс-политика это не первый скандальный инцидент. Летом 2016 года он напал на девушку в центре Москвы. Причиной конфликта стала езда Матаева по тротуару на Арбате. Он напал на свидетельницу, которая записывала происходящее на видео.