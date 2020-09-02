Власти Кубы выразили поддержку Лукашенко на посту президента

Руководство Кубы выражает свою поддержку действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Речь идет о признании Лукашенко законным лидером, отметил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Об этом Родригес написал в Twitter. Кубинский дипломат отметил, что власти страны также выступают против того, чтобы другие государства вмешивались в дела Белоруссии, приводит его слова РИА Новости.

Президентские выборы в республике прошли 9 августа. Центризбирком Белоруссии огласил результаты, согласно которым безоговорочная победа принадлежит Лукашенко. За него проголосовали 80,1% граждан. Сразу после завершения голосования в стране начались массовые митинги, участники которых выражают несогласие с итогами.

Телеканал "360" также сообщал, что министр обороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября.