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12:59   2 Сентября 2020
Политика

Власти Кубы выразили поддержку Лукашенко на посту президента

Власти Кубы выразили поддержку Лукашенко на посту президента

Руководство Кубы выражает свою поддержку действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Речь идет о признании Лукашенко законным лидером, отметил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Об этом Родригес написал в Twitter. Кубинский дипломат отметил, что власти страны также выступают против того, чтобы другие государства вмешивались в дела Белоруссии, приводит его слова РИА Новости.

Президентские выборы в республике прошли 9 августа. Центризбирком Белоруссии огласил результаты, согласно которым безоговорочная победа принадлежит Лукашенко. За него проголосовали 80,1% граждан. Сразу после завершения голосования в стране начались массовые митинги, участники которых выражают несогласие с итогами.

Телеканал "360" также сообщал, что министр обороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября.

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Автор: Яна Либерман
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