Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:57   2 Сентября 2020
Категория

Путин обсудит вопросы развития Севастополя с врио губернатора

Путин обсудит вопросы развития Севастополя с врио губернатора

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить вопросы, касающиеся развития Севастополя.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства готовится обсудить вопросы, которые касаются развития Севастополя. Для этого он встретится с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Песков подчеркнул, что формат общения будет традиционным и коснется главных вопросов развития одного из важнейших регионов страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #севастополь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...