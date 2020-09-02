Путин обсудит вопросы развития Севастополя с врио губернатора

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить вопросы, касающиеся развития Севастополя.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства готовится обсудить вопросы, которые касаются развития Севастополя. Для этого он встретится с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Песков подчеркнул, что формат общения будет традиционным и коснется главных вопросов развития одного из важнейших регионов страны.