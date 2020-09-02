12:45 2 Сентября 2020Экономика
Песков: экономика России стала меньше зависеть от нефтегазовых доходов
Снижение уровня зависимости происходит "не так быстро, как хотелось бы", заявил официальный представитель Кремля.
Экономика России постепенно избавляется от зависимости от доходов по продаже природных ресурсов (нефти и газа). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
Политик прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что Россия не является "страной-бензоколонкой". Песков отметил, что процесс происходит не сразу, но страна находится на верном пути.