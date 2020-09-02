Песков анонсировал выступление президента РФ на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин примет участие в конференции в онлайн-формате.

Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет 22 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы получили предложение организаторов Генассамблеи ООН провести выступления участников в телевизионном формате", — заявил политик на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что в настоящее время выступление Путина подготавливается, поскольку это требует большого количества времени и тщательной проработки.