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12:38   2 Сентября 2020
Политика

Песков анонсировал выступление президента РФ на Генассамблее ООН

Песков анонсировал выступление президента РФ на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин примет участие в конференции в онлайн-формате.

Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет 22 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы получили предложение организаторов Генассамблеи ООН провести выступления участников в телевизионном формате", — заявил политик на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что в настоящее время выступление Путина подготавливается, поскольку это требует большого количества времени и тщательной проработки.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #генассамблея оон

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