12:38 2 Сентября 2020Политика
Песков анонсировал выступление президента РФ на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин примет участие в конференции в онлайн-формате.
Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет 22 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы получили предложение организаторов Генассамблеи ООН провести выступления участников в телевизионном формате", — заявил политик на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что в настоящее время выступление Путина подготавливается, поскольку это требует большого количества времени и тщательной проработки.