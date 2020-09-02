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12:35   2 Сентября 2020
Происшествия

Иван Сафронов пробудет под арестом еще три месяца

Иван Сафронов пробудет под арестом еще три месяца

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов по решению суда пробудет под арестом до 7 декабря.

В среду, 2 сентября, стало известно о решении суда, который продлил арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова еще на три месяца. Иван Сафронов останется под стражей до 7 декабря.

Обвиняемый в государственной измене Иван Сафронов передавал секретные данные через свой домашний компьютер. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, сославшись на материалы дела. Юрист не сообщил, с какой частотой его подзащитный осуществлял передачу секретной информации.

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #госизмена #сафронов

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