Иван Сафронов пробудет под арестом еще три месяца

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов по решению суда пробудет под арестом до 7 декабря.

В среду, 2 сентября, стало известно о решении суда, который продлил арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова еще на три месяца. Иван Сафронов останется под стражей до 7 декабря.

Обвиняемый в государственной измене Иван Сафронов передавал секретные данные через свой домашний компьютер. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, сославшись на материалы дела. Юрист не сообщил, с какой частотой его подзащитный осуществлял передачу секретной информации.