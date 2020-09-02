Стало известно о последней роли Клюева в Малом театре

Актер Борис Клюев, ушедший из жизни 1 сентября, активно готовился к роли Рузвельта в новой постановке "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре. О последнем творческом начинании артиста рассказал режиссер спектакля Андрей Житинкин.

По словам постановщика, действие спектакля разворачивается в феврале 1945 года, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт встретились в Ливадийском дворце для обсуждения дальнейшей судьбы мира после Второй мировой войны. Житинкин отметил, что в какой-то момент Клюев, игравший Рузвельта, оказался в больнице. Никто не мог подумать, что актер уже не вернется на сцену.

"Я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть в коляске, ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске", — признался режиссер в беседе с "Московским комсомольцем".

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Он известен по ролям в фильмах "ТАСС уполномочен заявить..." и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также сериале "Воронины". Прощание с актером пройдет в Малом театре, точная дата пока не названа.