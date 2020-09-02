В древнегреческой мифологии бог Гермес был покровителем не только путников и глашатаев, но и вестником удачи и счастливого случая. Одноименный российский противотанковый комплекс, представленный в обновленном варианте на форуме «Армия-2020», вряд ли станет для западной бронетехники знаком фортуны – издание The National Interest (NI) нарекло ракетную установку «убийцей западных танков»:

«Познакомьтесь с Гермесом: российская сверхзвуковая модернизированная ракета-убийца танков. <…> «Гермес» дает очень мощный сигнал, поскольку сверхзвуковая ракета дальнего действия могла бы уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией. Он мог бы занять определенную нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими боевыми системами».

«Гермес» создан «Конструкторским бюро приборостроения» имени академика Шипунова и представляет собой мобильную установку, которую можно разместить практически на любой движимой технике. Это дает комплексу преимущество в плане мобильности, ведь «убийца танков» может передвигаться по полю боя на любых «колесах».

The National Interest пишет, что всего одной ракеты, выпущенной из «Гермеса» будет достаточно, чтобы уничтожить целый танк. Эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков обратил внимание, что установка может дать одновременно шесть залпов по принципу «выстрелил и забыл».

«Это как раз та особенность, которая отличает "Гермес" от других подобных комплексов. Работа принципа "выстрелил и забыл" означает, что комплекс обладает автономной системой наведения. То есть оператору не нужно контролировать полет ракеты. Достаточно навестись на цель и нажать кнопку. Если брать во внимание целую группу таких установок на поле боя, то это полностью меняет правило игры на арене противотанковых платформ», — заявил Калмыков.

К тому же у «Гермеса», как и в мифах Древней Греции, будут собственные крылатые помощники: в состав комплекса входят несколько небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые помогут «убийце» найти следующую цель на поле боя. Воздушные наводчики «подсветят» нужную бронемашину, после чего «Гермес» выпустит по ней снаряд.

Стрелять установка будет ракетами с осколочно-фугасной основой, каждая из которых содержит в себе двадцать килограммов тротила. При такой массе кристаллического вещества наибольшие повреждения получат все объекты в радиусе 11 метров от точки взрыва, осколки же разлетятся почти на 40 метров.

«Сейчас нет танков или иных бронированных машин, которые смогут выдержать попадание ракеты "Гермеса". У некоторых западных танков есть комплексы активной защиты, которые ставят помехи таким наводящимся снарядам и дают ложные цели. Но против "Гермеса" они бессильны. В современном вооружении США или стран Североатлантического альянса нет средств, которые в состоянии перехватить такую ракету. Снаряд из российской установки летит со скоростью 1300 метров в секунду», — объяснил специалист.

Калмыков добавил, что «Гермес» может уничтожать не только танки и любую бронированную технику, но и командные центры, склады или узлы связи. Дальность ракетного комплекса – 100 километров. Издание NI сообщает, что ракета может отклониться максимум на 50 сантиметров от заданной цели.

Российская установка от «Конструкторского бюро приборостроения» оставляет позади американский противотанковый комплекс Javelin и израильские ракеты Spike. Немодернизированная версия комплекса уже состоит на вооружении в российской армии и имеет несколько разновидностей: авиационный вариант «Гермес-А», корабельная установка «Гермес-К» и стационарный комплекс для береговой обороны «Гермес-С».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходил в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» с 23 по 29 августа 2020 года. Гостями мероприятия стали представители почти 100 стран. На территории «Патриота» посетители увидели почти 28 тысяч экспонатов. В рамках форума было проведено более 90 двусторонних встреч, 39 из которых - с иностранными партнерами по линии Минпромторга и Минобороны России. Всего по итогам форума представители оборонных ведомств заключили более 40 госконтрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности, от радиоэлектронной до космической.

Общая сумма всех заключенных госконтрактов составила рекордные 1 триллион 160 миллиардов рублей.