Ищенко указал, когда украинские группировки решат вопрос власти Зеленского

Результаты, с которыми завершатся назначенные на 26 октября региональные выборы на Украине, окажут влияние и на то, как местные группировки попытаются решить вопрос с президентством Владимира Зеленского.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог и журналист Ростислав Ищенко.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя возникшие слухи о том, что в стране возможно готовится очередной государственный переворот, заявил, что «зелень падает по осени».

По словам обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, какая-нибудь украинская политическая сила может попытаться «подвинуть» действующего главу государства в том случае, если на предстоящих местных выборах она одержит достаточно хороший результат, чтобы претендовать на получение большинства в региональных органах власти большинства регионов. Такая политическая сила может выдвинуть нового лидера, под которого будут сконцентрированы ресурсы, и начать давить на Зеленского, чтобы тот «подвинулся».

«Но тогда у Зеленского появится определенная опора. Среди олигархов всегда найдется хоть один, кто не хочет изменения ситуации, потому что не договорился. И так или иначе он будет Зеленскому помогать», — добавил Ищенко.

Пока же, по его словам, на Украине нет ни одной политической силы, которая могла бы претендовать на контроль над большей частью территории страны.

А если власть в местных органах управления окажется поделена между тремя-четырьмя крупными политическими партиями с примерно равномерными позициями, то это поможет стабилизировать режим Зеленского, отметил Ищенко. Потому что в этом случае партии увидят свой интерес в назначении досрочных выборов в парламент, и в назначении нового правительства, и тогда Зеленский окажется им полезен в качестве громоотвода.

Напомним, ранее заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном государственном перевороте и готовности вновь возглавить страну прокомментировал известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который отметил, что Владимир Зеленский действительно стремительно теряет поддержку населения и свои позиции.

По словам журналиста, слова Порошенко про «зелень», которая «падает по осени», не могли быть сказаны на пустом месте, и очевидно свидетельствуют о готовящемся перевороте, поэтому власть Зеленского сейчас находится в шатком положении.

Однако, добавил Вассерман, сам Порошенко или его «банда-команда» вряд ли смогут воспользоваться этой ситуацией, так как они продолжают проводить политику, против которой большинство населения ясно высказалось на выборах 2018 года. Если Зеленский хотя бы обещает украинцам некое светлое будущее и надежды на перемены к лучшему, то Порошенко прямо говорит, что все будет только так, как хочет он, и украинцы четко понимают, что при нем все будет только хуже. Поэтому, полагает Вассерман, очень сомнительно, что Порошенко сможет вернуть себе пост президента Украины.