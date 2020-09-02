Сергей Лавров сообщил о встрече Путина и Лукашенко в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в ближайшее время состоится встреча глав России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Москве.

В среду, 2 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал встречу президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, она пройдет в Москве в ближайшее время. Лидеры государств на ней обсудят текущие вопросы.

Кроме того, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в четверг, 3 сентября, прибудет с визитом в Белоруссию.