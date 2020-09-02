Закрытие Венгрией границ с ЕС может обернуться непоправимыми последствиями

Решение Венгрии закрыть свои границы для защиты от коронавируса показало, что это страна с особым характером, но теперь руководство Евросоюза постарается надавить на Будапешт, чтобы заставить его придерживаться общих установок.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала политолог Анастасия Рудницкая, рассуждая о планах еврокомиссаров по внутренним делам и юстиции адресовать властям Венгрии требование отменить принятое ранее решение о закрытии внутренних границ страны из-за эпидемии коронавируса.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала отсутствие единства в Европейском союзе.

При этом руководство Венгрии постановило вновь закрыть границы для въезжающих иностранных туристов с 1 сентября, чтобы предотвратить распространение второй волны эпидемии COVID-19. Таким образом Венгрия стала первой страной Евросоюза, закрывшей свои границы после июньской отмены ограничений.

Это решение прокомментировала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, которая написала в своем микроблоге Twitter, что Венгрия своими закрытыми границами нарушает целостность Шенгенской зоны и потому должна отменить запрет на въезд иностранцев. При этом Юханссон добавила, что она совместно с еврокомиссаром по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерсом направит властям Венгрии письмо, в котором напомнит о том, как важно сохранять целостность Шенгенской зоны и применять пограничные требования в отношении всех граждан и резидентов ЕС «недискриминационным образом».

«Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства союза, безусловно, должны быть немедленно отменены». – подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам ЕС.

По мнению кандидата политических наук, завкафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасии Рудницкой, повторное закрытие Венгрией своих границ показало непростой характер этой страны.

Теперь, по словам политолога, руководство Евросоюза обязательно попытается надавить на Будапешт и заставить его вернуться в рамки общих установок ЕС.

«В любом случае, им могут указать на определенное место… К странам Восточной Европы ‒ более пристальное внимание с точки зрения их участия в процессах Европейского союза. В том числе не сильно им доверяют и дают бразды правления, соответственно, больше властвуют страны Западной Европы», — отметила Рудницкая.

В качестве крайней меры, по ее словам, Венгрии могут пригрозить полным изгнанием из соглашения. То есть ей могут поставить ультиматум, что если она не соблюдает паритет в соглашении, то ее исключат из «круга приближенных». Такой вариант возможен, полагает Анастасия Рудницкая.

Напомним, 28 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев заболевания коронавирусом в Европе растет. В связи с этим правительства ряда европейских стран ужесточили ослабленные на лето карантинные меры.