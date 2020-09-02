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11:52   2 Сентября 2020
Общество

Наследство Клюева оценили почти в 55 млн рублей

Наследство Клюева оценили почти в 55 млн рублей

Скончавшийся от рака актер Борис Клюев принял участие во множестве фильмов и сериалов, принесших ему известность и приличный доход. Его имущество оценили почти в 55 миллионов рублей.

Информация о смерти деятеля искусства появилась 1 сентября. Он скончался после долгой борьбы с раком в возрасте 76 лет. Согласно имеющимся сведениям, актер несколько лет назад приобрел трехкомнатную квартиру на берегу Тирренского моря, расположенную в 200 километрах от Неаполя. Когда его здоровье ухудшилось, Клюев купил квартиру в Крыму, сообщает издание "Экспресс-газета".

Сын актера Алексей Клюев скончался еще в 1993 году от сердечной недостаточности. На момент смерти ему было 24 года. Поэтому единственной наследницей актера является его супруга, сообщает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#смерть #наследство #борис клюев

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