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11:51   2 Сентября 2020
Экономика

Мишустин рассказал о сбалансированном бюджете РФ в период пандемии

Мишустин рассказал о сбалансированном бюджете РФ в период пандемии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что в период пандемии в стране удалось обеспечить сбалансированное выполнение бюджета.

Коронавирус не помешал кабмину выполнить перед гражданами Российской Федерации все социальные обязательства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина также подчеркнул, что российским властям удалось обеспечить сбалансированное выполнение федерального бюджета в период пандемии.

Некоторое время назад премьер уже подчеркивал, что экономика России сохранила стабильность, несмотря на сложившуюся в стране эпидемиологическую ситуацию. По его словам, сейчас в РФ достаточно средств на реализацию национальных целей развития.

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Автор: Илья Романович
#бюджет #мишустин #пандемия

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