Оборот московских предприятий вернулся к прошлогодним показателям

Московские предприятия возвращаются к прошлогодним показателям товарооборота после ограничительного режима на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщил заместитель мэра столицы РФ Владимир Ефимов.

По словам управленца, речь идет не только о продовольственной, но и о непродовольственной продукции.

Владимир Ефимов ранее сообщал, что столичные предприятия не будут повторно закрываться из-за распространения нового типа коронавируса. Он подчеркнул, что московское руководство готовится к различным вариантам развития событий на фоне пандемии.