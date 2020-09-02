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11:49   2 Сентября 2020
Экономика

Оборот московских предприятий вернулся к прошлогодним показателям

Оборот московских предприятий вернулся к прошлогодним показателям

Московские предприятия возвращаются к прошлогодним показателям товарооборота после ограничительного режима на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщил заместитель мэра столицы РФ Владимир Ефимов.

По словам управленца, речь идет не только о продовольственной, но и о непродовольственной продукции.

Владимир Ефимов ранее сообщал, что столичные предприятия не будут повторно закрываться из-за распространения нового типа коронавируса. Он подчеркнул, что московское руководство готовится к различным вариантам развития событий на фоне пандемии.

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Автор: Яна Либерман
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